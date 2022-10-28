В Глусском районе нетрезвый водитель и его пассажирка оказались в больнице

26 октября около 12:20 вблизи агрогородка Катка 57-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением, иномарка съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии мужчина и его 50-летняя пассажирка госпитализированы.

Освидетельствование водителя показало наличие 1.5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей к благоразумию и напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ОАиП ГАИ УВД