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Происшествия

В Глуске в результате ДТП травмирована пожилая велосипедистка

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В Глуске в результате ДТП травмирована пожилая велосипедистка

5 октября в 16:30 на перекрестке улиц Социалистической и Карла Маркса 55-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле «УАЗ» по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована.

Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Информация! Водители, встречая велосипедистов на дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными.
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