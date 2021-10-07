В Глуске в результате ДТП травмирована пожилая велосипедистка
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5 октября в 16:30 на перекрестке улиц Социалистической и Карла Маркса 55-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле «УАЗ» по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована.
Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома
Информация! Водители, встречая велосипедистов на дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными.
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