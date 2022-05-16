В Глуске прошел военно-патриотический квест «Дорогами войны, дорогами памяти…»
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Сотрудники Глусского отделения Департамента охраны совместно с сотрудниками Глусского РОВД, Глусского РОЧС приняли участие в военно-патриотическом квесте «Дорогами войны, дорогами памяти», организованном обособленной группой военного комиссариата Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.
Мероприятие направлено, прежде всего, на укрепление чувства патриотизма у молодого поколения, углубление знаний о Великой отечественной войне, войне в ДРА, привить уважение к защитникам отечества и сопровождалось демонстрацией вооружения и формы со времен Великой отечественной войны до наших дней.
Пройдя все квесты и ответив на все вопросы, школьники с нетерпением ждали подведения итогов и награждения.
Не обошлось и без выступлений служебно-розыскных собак по кличке Стелла и Арчи. Сотрудники Глусского отделения Департамента охраны продемонстрировали задержание преступника, выполнение различных команд, а также предоставили возможность школьникам пообщаться и поиграть с четвероногим другом на свежем воздухе.
ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления