В гимназии №3 была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь
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В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
12 января в гимназии №3 с руководителями администрации школ города встретились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.
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