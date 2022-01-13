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В гимназии №3 была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

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В гимназии №3 была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

12 января в гимназии №3 с руководителями администрации школ города встретились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

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