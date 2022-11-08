В Германии зоопарки из-за энергокризиса собирают пожертвования и раздают животных

Немецкие зоопарки из-за высоких цен на электричество вынуждены искать спонсоров, собирать пожертвования, чтобы оплатить счета и обеспечить теплом обитателей, но есть те, кто уже не справляются и отдают животных новым владельцам. Об этом сообщают РИА Новости.

Четвертый старейший немецкий зоопарк в Дрездене на фоне нынешнего кризиса пострадал сильнее всего. Из-за невозможности оплатить счета за отопление руководство приняло решение закрыть террариум и передать 10 видов рептилий и около 25 видов рыб новым владельцам, которые "находятся не только в Германии, но и в других странах ЕС".

"Утешает то, что некоторые рептилии из террариума будут сохранены, так как они переедут с нами в новый дом для орангутангов. Те виды, которые не смогут остаться с нами в зоопарке, будут переданы другим киперам", - сообщила организация.

Также два столичных зоопарка и Берлинский аквариум, в которых содержатся более 30 тыс. животных, перед началом зимы объявили о сборе пожертвований из-за огромных счетов за электроэнергию. "Действительно растущие счета являются серьезной проблемой для Берлинского зоопарка, зоопарка Берлин-Фридрихсфельде и аквариума", - рассказал пресс-секретарь организаций Свенья Айзенбарт.

Отмечается, что на сайтах зоопарков рассказывается о том, что сотрудники прикладывают максимальные усилия, чтобы животные не заболели. "Большинство аквариумных животных нуждаются в теплой воде круглый год. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить замерзание рыб-клоунов, крокодилов и других животных даже в нынешние непростые времена", - сказано на сайте аквариума.

Сообщается, что эксперты изучают дополнительные возможности внедрения энергосберегающих технологий в объектах.

Один из самых крупных и старейших в Европе зоопарков в немецком Ганновере в целях экономии планирует отказаться от наружного освещения и подсветки зданий. Как сообщил представитель зоопарка Симона Хагенмайер, для уменьшения счетов была снижена температура отопления и отключена горячая вода в туалетах. Подобные меры принимают и в Нюрнбергском зоопарке.