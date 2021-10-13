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В Германии запустят беспилотные электрички

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В Германии запустят беспилотные электрички

В Гамбурге в тестовом режиме курсируют четыре автоматизированных поезда городской железной дороги. Они должны войти в полную эксплуатацию в декабре, сообщает немецкий новостной ресурс Heise.

Первый в мире поезд, который без пилота будет курсировать в обычном железнодорожном сообщении, разработали компания Siemens и немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Электричка управляется с помощью цифровых технологий, однако человек все же должен находиться в кабине машиниста и следить за поездкой. Маневрирование, тем не менее, происходит без его участия.

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