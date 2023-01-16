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В Германии рассказали, какие проблемы испытывает Шольц

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В Германии рассказали, какие проблемы испытывает Шольц

Bild: канцлер ФРГ Шольц испытывает проблемы с поиском женщины на пост министра обороны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском главы Минобороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что дал обещание, что половина кабмина будет состоять из женщин. Об это со ссылкой на Bild информирует РИА «Новости».

«У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин», – сообщило издание.

Автор считает, что проблема канцлера заключается в том, что он ищет кандидатов именно женского пола на должность министра обороны.

«Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника», – прокомментировал ситуацию вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.
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