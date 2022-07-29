Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

В Германии не видят повода гордиться поставками оружия в Украину

7 0

В Германии не видят повода гордиться поставками оружия в Украину

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставками оружия в Украину гордиться нельзя, пишет агентство ТАСС.

Глава Минэкономики Германии выступил в городе Байройт перед местными жителями. Отвечая на вопросы, политик заявил, что гордиться поставками оружия никто не должен. Хабек при этом подчеркнул, что Германия считает СВО "нарушением международного права", поэтому не может не поддерживать Киев.

Во время выступления вице-канцлера ФРГ можно было услышать свист и выкрики протестующих людей, которые митинговали поблизости.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »