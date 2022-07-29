В Германии не видят повода гордиться поставками оружия в Украину
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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставками оружия в Украину гордиться нельзя, пишет агентство ТАСС.
Глава Минэкономики Германии выступил в городе Байройт перед местными жителями. Отвечая на вопросы, политик заявил, что гордиться поставками оружия никто не должен. Хабек при этом подчеркнул, что Германия считает СВО "нарушением международного права", поэтому не может не поддерживать Киев.
Во время выступления вице-канцлера ФРГ можно было услышать свист и выкрики протестующих людей, которые митинговали поблизости.
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