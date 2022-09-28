В Германии и Польше выступили за отмену антироссийских санкций

Немецкие и польские политики заявили о желании отменить санкции против России. Об этом сообщает польский новостной портал Kresy.

По инициативе немецкой партии "Альтернатива для Германии" 26 сентября в Бундестаге состоялась конференция, посвященная энергетическому кризису в Евросоюзе. Немецкие политики заявили о своем желании снять санкции с РФ для того, чтобы ситуация на энергетическом рынке стабилизировалась.

"У нас самодельный энергетический кризис", - заявил член Бундестага Штеффен Котре. По мнению политика, ответственность за рост цен на газ и электричество несут правительства европейских стран. Политик подчеркнул, что энергоснабжение в Европе было ограничено искусственно, нормализовать ситуацию можно путем снятия санкций с РФ. "Мы должны проводить реалистичную политику", - призвал Штеффен Котре.

На конференцию также был приглашен лидер Конфедерации польской короны Гжегож Браун, который в своем выступлении поддержал призывы немецких коллег. "Это не кризис. Это результат неправильных действий и неправильной политики, навязанной нашим народам", - отметил польский депутат. Гжегож Браун убежден, что европейские народы сейчас желают вернуться к нормальной жизни и восстановить свои человеческие права.