Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

В ГАИ разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП

11 0

В ГАИ разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 марта 2022 года около 7 часов 27 минут на перекрестке улиц Чонгарской и Коммунистической в городе Бобруйске, в результате торможения автобуса «МАЗ», городского маршрута «8А», произошло падение пассажира.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру были причинены телесные повреждения. Установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия, в момент торможения автобуса, по пешеходному переходу пересекал проезжую часть дороги несовершеннолетний пешеход и вёл велосипед рядом с собой.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 590199 или 102.

                                                                                ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »