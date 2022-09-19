В ГАИ разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 марта 2022 года около 7 часов 27 минут на перекрестке улиц Чонгарской и Коммунистической в городе Бобруйске, в результате торможения автобуса «МАЗ», городского маршрута «8А», произошло падение пассажира.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру были причинены телесные повреждения. Установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия, в момент торможения автобуса, по пешеходному переходу пересекал проезжую часть дороги несовершеннолетний пешеход и вёл велосипед рядом с собой.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 590199 или 102.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома