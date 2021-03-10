В ГАИ рассказали об изменениях в КоАП, вступивших в силу 1 марта

Новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, действующий с 1 марта, ужесточил ответственность водителей за грубые нарушения ПДД.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, в новом кодексе изменилась формулировка «создание аварийной обстановки». Если раньше под этим понимались действия участников дорожного движения, вынудившие других участников движения изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, то сейчас в определение добавлена фраза «а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников движения».

- Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением или без лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком до 2-х лет (ст.18.13 ч.12 КоАП Республики Беларусь), - отметили в ГАИ

Однако при наложении взыскания будет учитываться характер правонарушения, личность нарушителя, последствия и другие смягчающие или отягчающие обстоятельства. В случае незначительного ДТП водители могут не вызывать ГАИ и оформить европротокол, избежав при этом административного правонарушения, соответствующего штрафа и лишения прав.