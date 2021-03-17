В ГАИ рассказали, где в марте установят датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где установят датчики контроля скорости.

18 марта

с 09:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;

19 марта

с 09:00 до 19:00 - а/д Р-122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;

с 10:00 до 19:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

21 марта

с 09:00 до 19:00 - а/д М-4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч.

22 марта

с 09:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 273 + 400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

27 марта с 09:00 до 15:00 - а/д Р-93 (км 26+700), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.