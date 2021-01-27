В ГАИ рассказали, где с 27 января установлены датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где до 2 февраля будут установлены датчики контроля скорости.

27 января

09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

28 января

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

29 января

с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;

30 января

с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

31 января

с 09:00 до 19:00 - а/д М4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч.

2 февраля

с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Гагарина, в районе дома 36, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;