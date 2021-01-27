В ГАИ рассказали, где с 27 января установлены датчики контроля скорости
mogilevnews 108 0
В Госавтоинспекции рассказали, где до 2 февраля будут установлены датчики контроля скорости.
27 января
09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.
28 января
с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.
29 января
с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;
30 января
с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;
31 января
с 09:00 до 19:00 - а/д М4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч.
2 февраля
с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Гагарина, в районе дома 36, скоростные ограничения - 60 км/ч;
с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;