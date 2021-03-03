В ГАИ рассказали, где до 9 марта будут установлены датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где с 3 до 9 марта будут установлены датчики контроля скорости.

✔С 3 по 9 марта с 07:00 до 23:00 - а/д Р-93 (км 26+700), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.

✔ 4 марта с 09:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 5 марта с 09:00 до 18:00 - а/д Р-122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч.

✔ 8 марта с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.