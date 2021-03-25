В ГАИ рассказали, где до 30 марта будут установлены датчики контроля скорости
mogilevnews 71 0
В Госавтоинспекции рассказали, где до 30 марта установлены датчики контроля скорости.
25 марта
с 08:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;
26 марта
с 08:00 до 19:00 - а/д Р-122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;
с 11:00 до 20:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;
28 марта
с 09:00 до 19:00 - а/д М-4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч;
29 марта
с 08:00 до 18:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;
с 08:00 до 18:00 - а/д Р-122 (км 15+800), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.
30 марта
с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.