В ГАИ рассказали, где до 30 марта будут установлены датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где до 30 марта установлены датчики контроля скорости.

25 марта

с 08:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;

26 марта

с 08:00 до 19:00 - а/д Р-122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;

с 11:00 до 20:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

28 марта

с 09:00 до 19:00 - а/д М-4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч;

29 марта

с 08:00 до 18:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 08:00 до 18:00 - а/д Р-122 (км 15+800), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.

30 марта

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.