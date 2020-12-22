В ГАИ рассказали, где до 28 декабря установлены датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где до 28 декабря будут установлены датчики контроля скорости.

✔ 22 декабря

с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

✔ 24 декабря

с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (км75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;

✔️ 25 декабря

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км273+400) - 60 км/ч;

✔ 27 декабря

с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

✔ 28 декабря

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.