В ГАИ рассказали, где до 28 декабря установлены датчики контроля скорости
mogilevnews.by 28 0
В Госавтоинспекции рассказали, где до 28 декабря будут установлены датчики контроля скорости.
✔ 22 декабря
с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;
✔ 24 декабря
с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (км75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;
✔️ 25 декабря
с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км273+400) - 60 км/ч;
✔ 27 декабря
с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;
✔ 28 декабря
с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.
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