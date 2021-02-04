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В ГАИ рассказали, где до 16 февраля установлены датчики контроля скорости

mogilevnews 35 0

В ГАИ рассказали, где до 16 февраля установлены датчики контроля скорости

✔ 4 февраля

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 5 февраля

с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч.

✔ 8 февраля

с 08:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 11 февраля

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Гагарина , в районе дома 36, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 12 февраля

09:00 - 18:00 - а/д Р122 (км 75+300), скоростные ограничения - 70 км/ч;

✔ 14 февраля

с 09:00 до 19:00 - а/д М4 (км 183+870), скоростные ограничения - 90 км/ч.

✔ 15 февраля

с 08:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 19:00 - а/д М8 (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 16 февраля

с 09:00 до 18:00 - а/д Р122 (км 15+800), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.

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