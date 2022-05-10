В ГАИ рассказали, где до 13 мая будут установлены датчики контроля скорости

10 мая

с 8:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 215+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 10:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (км 24+400), скоростные ограничения 60 км/ч.

11 мая

с 8:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 19:00 - а/д М-8 (км 215+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 10:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (км 24+400), скоростные ограничения 60 км/ч.



12 мая

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 18:00 - а/д Р-43 (км 24+400), скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 17:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) км 1+600, скоростные ограничения 60 км/ч.

13 мая

с 8:00 до 18:00 - а/д Р-122 (км 75+300), скоростные ограничения 70 км/ч;

с 8:00 до 18:00 - а/д Р-43 (км 24+400), скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (км 26+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минское шоссе, в районе поворота на санаторий «Шинник», скоростные ограничения 60 км/ч