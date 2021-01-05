В ГАИ рассказали, где до 12 января установлены датчики контроля скорости
mogilevnews.by 88 0
В Госавтоинспекции рассказали, где с 6 по 12 января будут установлены датчики контроля скорости.
✔ С 6 по 12 января
с 07:00 до 23:00 - а/д Р122, Могилевский район (км15+800), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.
✔ 9 января
с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.
также
-
В ГАИ рассказали, где до 12 января установлены датчики контроля скорости
-
ГАИ разыскивает очевидцев ДТП
-
ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными в условиях тумана
-
Могилевчанка стала жертвой обмана в интернете
-
В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными