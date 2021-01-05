В ГАИ рассказали, где до 12 января установлены датчики контроля скорости

В Госавтоинспекции рассказали, где с 6 по 12 января будут установлены датчики контроля скорости.

✔ С 6 по 12 января

с 07:00 до 23:00 - а/д Р122, Могилевский район (км15+800), скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.

✔ 9 января

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.