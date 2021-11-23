В ГАИ просят отозваться свидетелей и очевидцев ДТП 9 ноября

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 9 ноября 2021 года около 14 часов 20 минут.

Водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», при проезде пересечения улиц Социалистической и Пролетарской в городе Бобруйске, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги улицы Социалистической.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 102.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома