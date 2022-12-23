В ГАИ посчитали, сколько ДТП в Бобруйске произошло за год

За 11 месяцев текущего года на дорогах города Бобруйска с участием уязвимых участников дорожного движения зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человек погибли и 21 получили травмы. В темное время суток произошло 9 аварий.

Наезд на пешеходов представляет собой один из наиболее распространенных видов ДТП, итогом которого становится серьезный ущерб для здоровья или даже гибель человека.

Пешеход – это самый массовый участник дорожного движения, наделенный определенными правами и обязанностями. Статистика аварийности свидетельствует о том, что причин наездов на пешеходов много, но одними из главных являются невыполнение ими требований Правил дорожного движения, излишняя самоуверенность и игнорирование элементарных мер безопасности.

Так, 2 ноября около 18 часов 05 минут в Бобруйске 25-летний водитель AUDI 80 двигался по ул.Парковая, где вблизи дома 64 совершил наезд на 55-летнего бобруйчанина, который переходил дорогу в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте. Мужчина в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где 18 ноября скончался.

Следует отметить, что пешеход световозвращающим элементом обозначен не был.

Люди в осенне-зимний период предпочитают носить немаркую одежду темных тонов, а идти - не по обочине, а по трассе, тем самым подставляя свою жизнь под удар автомобиля. Ведь законы физики никто не отменял, и водитель, увидев пешехода в нескольких метрах, не успевает среагировать и избежать наезда. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, в дальнем – 300-400 метров. И у водителя есть время предотвратить наезд, т.е. снизить скорость и быть более внимательным. Пешеход должен располагать фликер в том месте, где он будет хорошо виден для водителей.

Самые опасные категории пешеходов – дети, пожилые люди, а также люди в нетрезвом состоянии. Если водитель заметил возле проезжей части какую-то из этих категорий пешеходов, необходимо быть готовым к самому непредсказуемому. Водителю нужно привлечь внимание такого пешехода, поморгать фарами, посигналить, а может, даже произвести экстренное торможение. Также очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления на проезжей части пеших участников движения или велосипедистов.

Для того чтобы избежать ДТП, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. В местах, где отсутствуют вышеуказанные элементы дороги, пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспортных средств.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории.

За нарушение правил пешеход привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет упредить беду и избежать трагедии.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома