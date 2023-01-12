В ГАИ Могилевской области рассказали о числе нетрезвых пешеходов и авариях за 2022 год

Более 7 тыс. нетрезвых пешеходов находились на дорогах Могилевской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Госавтоинспекции УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков.

Подводя итоги прошедшего года, он отметил, что в регионе в этот период произошло 373 ДТП, в которых погибли 49 человек. В целом аварийность на дорогах Могилевской области снижается, стало меньше аварий, в которых погибли или были ранены люди. "Такая тенденция в регионе наблюдается уже около 10 лет. При этом по итогам прошлого года возросла тяжесть ДТП. И как следствие - возросло количество погибших в дорожно-транспортных авариях по отношению к 2021 году", - отметил Виктор Ротченков.

По словам начальника УГАИ, причиной роста тяжести дорожно-транспортных происшествий в разной степени становится алкоголь. Из 49 погибших в прошлом году человек гибель 29 - так или иначе связана с употреблением алкоголя. Это мог быть нетрезвый пешеход, попавший под колеса, или водитель в состоянии алкогольного опьянения, по вине которого погиб он сам или его пассажиры.

Более 7 тыс. нетрезвых пешеходов было изъято с дорог Могилевской области. "В ДТП в прошлом году погибли 24 пешехода. Из них 16 находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. И причем их состояние было не менее 1,5 промилле", - отметил Виктор Ротченков.

По материалам belta.by.