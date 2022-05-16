В форуме #GBC примут участие около 400 представителей госорганов и компаний

Во втором форуме #GBC 18 и 19 мая примут участие около 400 представителей госорганов и компаний, рассказал в пресс-центре БЕЛТА директор РУП "Национальный центр обмена трафиком" Алексей Цымбалов.

"На протяжении двух дней на площадке Национальной библиотеки Беларуси пройдет второй международный цифровой форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). В этом году форум соберет почти 400 участников. Основная цель - создание диалоговых площадок для укрепления сотрудничества и поиска новых решений для повышения эффективности взаимодействия государства, бизнеса и граждан", - рассказал Алексей Цымбалов.

Запланированы семь тематических секций, на которых будут представлены проекты и предложения в отраслевой цифровизации решений для умного города и дома, решения в области информационной безопасности, а также ряд интересных решений в банковской сфере. Также будут показаны основные достижения и актуальные проекты Беларуси в сфере цифровой трансформации всех сфер экономики.

"С сентября по декабрь прошлого года были проведены региональные форумы во всех областных центрах и Бобруйске. Опыт 2021 года имел, несомненно, большой эффект, такого же эффекта мы ожидаем и в этом году", - добавил Алексей Цымбалов.