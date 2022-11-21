В финал международной бизнес-игры «Начинающий фермер» прошел учащийся аграрно-экономического колледжа

Экспертный совет подвел итоги третьего международного заочного тура международной бизнес-игры "Начинающий фермер", которая стартовала в Беларуси 3 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Вероника Гудкова.

Проект направлен на развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

"В Беларуси с октября этого года состоялись три оборочных тура проекта. В первом национальном приняло участие 80 заявок, во второй тур прошли 36. В третьем, международном туре были рассмотрены 20 заявок от белорусов. Девять из них рекомендованы для участия в финале", - рассказала Вероника Гудкова.

В итоге в международном финале Беларусь представят следующие проекты - "Открытие тепличного комплекса "Ягодица" (автор - магистрант экономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Анна Бондаренко), GORKI's HONEY (автор - студент 1-го курса экономического факультета БГСХА Энгин Мокейчик), "Мова грыбоў" (автор студент 4-го курса факультета коммерции и финансов Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Артем Скоромный), "Деревня будущего" (автор - первый секретарь Браславского районного комитета БРСМ Алена Гасюль), "Выращивание и реализация съедобных каштанов" (автор - учащаяся 2-го курса Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза Владислава Гордей), "Крестьянско-фермерское хозяйство "Бацькаў дар" (автор - учащаяся 3-го курса экономического факультета Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа Карина Моховикова), "Осуществление фермерской деятельности по выращиванию гречихи" (автор - учащийся 3-го курса Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа Андрей Почерняев), "Рациональное использование луковичных растений на примере Tulipa hibrida" (автор - учитель биологии СШ №8 Кричева Ирина Киселева), а также проект школьной стартап-компании "Поколение ЭкоАгро" (автор - учитель биологии Барсуковской средней школы Надежда Павленко).

Международный финал проекта состоится в онлайн-формате 22-25 ноября. "Школьники защищают свои проекты 22 ноября, учащиеся средних специальных учебных заведений - 23 ноября, студенты учреждений высшего образования - 24 ноября. Защита проектов молодых фермеров и предпринимателей состоится 25 ноября. Все защиты будут начинаться с 10.00. Международный экспертный совет оценит презентации проектов с учетом ряда критериев. Финалисты должны обладать знаниями основ экономики и управления сельскохозяйственной организацией, программ, направленных на поддержку фермерских хозяйств, быть способными управлять сельскохозяйственной организацией в условиях конкуренции", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Игра на территории Беларуси была организована БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства образования Беларуси и Российского союза сельской молодежи, который оказал консультативную помощь в ее проведении.