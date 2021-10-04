В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер в своем Twitter-аккаунте назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов компании, сообщает Lenta.ru.

По его словам, сбой произошел из-за проблем с сетью. Сейчас команда занимается восстановлением работы. «Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее», — написал Шрепфер.

Ранее репортер издания The New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники компании Facebook рассказали о том, что не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.