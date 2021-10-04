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В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов

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В Facebook назвали причину сбоя в работе сервисов

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер в своем Twitter-аккаунте назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов компании, сообщает Lenta.ru.

По его словам, сбой произошел из-за проблем с сетью. Сейчас команда занимается восстановлением работы. «Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее», — написал Шрепфер.

Ранее репортер издания The New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники компании Facebook рассказали о том, что не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них могли войти в приложения, однако отправка сообщений была невозможна. Instagram и Facebook начали выдавать сообщения о невозможности обновить ленту. Вслед за ними пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube, Viber, Twitter. А в Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей.

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