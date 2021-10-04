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В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

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В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times и сообщения сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными.

"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", — говорится в сообщении на сайте газеты.
Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.
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