В Facebook назвали кибератаку маловероятной причиной сбоя

Кибератака вряд ли стала причиной сбоя в работе Facebook, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times и сообщения сотрудников кибербезопасности компании, которые пожелали остаться неизвестными.

"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", — говорится в сообщении на сайте газеты. Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.