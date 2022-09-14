Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

В Европе набирают обороты экономический кризис и протесты

16 0

В Европе набирают обороты экономический кризис и протесты

Стремление ряда стран перехватить ресурсы вполне очевидно на фоне глобального продовольственного и энергетического кризиса. Полякам придется привыкать к подорожанию продуктов питания, резюмирует местная пресса. По исследованиям августа, цены в магазинах выросли в среднем почти на четверть. Изучали ситуацию с 12 категориями товаров. Причем речь о самом необходимом – муке, жирах, сахаре, крупах и мясе. Из высоких цен на электричество в польских регионах начали отключать уличное освещение. 

Неоптимистичные прогнозы и для немецкой экономики. Ее ждет кризис, который ослабит страну надолго. Некоторые предприятия уже прекращают работу, потребление падает. И количество недовольных по мере приближения холодов растет. Демонстранты требуют немедленной отставки канцлера Шольца.

Еще более тяжелая ситуация в Молдове. Протесты здесь не прекращаются несколько месяцев. Требования аналогичные – отставка правительства и президента Санду.

ОНТ

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »