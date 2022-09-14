В Европе набирают обороты экономический кризис и протесты

Стремление ряда стран перехватить ресурсы вполне очевидно на фоне глобального продовольственного и энергетического кризиса. Полякам придется привыкать к подорожанию продуктов питания, резюмирует местная пресса. По исследованиям августа, цены в магазинах выросли в среднем почти на четверть. Изучали ситуацию с 12 категориями товаров. Причем речь о самом необходимом – муке, жирах, сахаре, крупах и мясе. Из высоких цен на электричество в польских регионах начали отключать уличное освещение.

Неоптимистичные прогнозы и для немецкой экономики. Ее ждет кризис, который ослабит страну надолго. Некоторые предприятия уже прекращают работу, потребление падает. И количество недовольных по мере приближения холодов растет. Демонстранты требуют немедленной отставки канцлера Шольца.

Еще более тяжелая ситуация в Молдове. Протесты здесь не прекращаются несколько месяцев. Требования аналогичные – отставка правительства и президента Санду.

ОНТ