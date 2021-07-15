В “Еврейском дворике” прошел круглый стол по развитию туризма в Бобруйске

Открытый диалог прошел в рамках республиканского спортивно-массового мероприятия «Вытокі. Крок да Алiмпу» и был посвящен теме «Традиции и современность».

В круглом столе приняли участие: Шауль Хабабо – раввин синагоги Бобруйска, Олег Красный – заместитель председателя еврейской общины, Инна Овсейчик – старший научный сотрудник краеведческого музея, Ксения Киселевич – начальник отдела продаж ОАО «Отель «Турист», Татьяна Карпова – начальник отдела маркетинга санатория им. В.И. Ленина, Светлана Князева – специалист по маркетингу санатория «Шинник».

Гости обменялись опытом работы по взаимодействию учреждений, организаций и экскурсоводов по продвижению туристических услуг в Бобруйске.

Информация! «Вытокi» («VYTOKI») – белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта «Вытокi» – создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве. Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит». Вход на все фестивальные мероприятия – бесплатный.