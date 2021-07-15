В “Еврейском дворике” прошел круглый стол по развитию туризма в Бобруйске
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Открытый диалог прошел в рамках республиканского спортивно-массового мероприятия «Вытокі. Крок да Алiмпу» и был посвящен теме «Традиции и современность».
В круглом столе приняли участие: Шауль Хабабо – раввин синагоги Бобруйска, Олег Красный – заместитель председателя еврейской общины, Инна Овсейчик – старший научный сотрудник краеведческого музея, Ксения Киселевич – начальник отдела продаж ОАО «Отель «Турист», Татьяна Карпова – начальник отдела маркетинга санатория им. В.И. Ленина, Светлана Князева – специалист по маркетингу санатория «Шинник».
Гости обменялись опытом работы по взаимодействию учреждений, организаций и экскурсоводов по продвижению туристических услуг в Бобруйске.