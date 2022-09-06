В этом году в Могилевской области валовый сбор овощей ожидается выше прошлогоднего. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"В Могилевской области только начинается активная фаза уборки овощных культур. На сегодняшний день убрано 330 га, собрано почти 1,3 тыс. т урожая", - отметили специалисты.

К работам приступили в самых "овощных" районах области: Бобруйском, Кировском и Могилевском. Сейчас здесь идет уборка столовой свеклы. Урожайность этой культуры в области составляет более 350 ц/га.

Параллельно идет уборка картофеля. На сегодняшний день убрано более 390 га, накопано более 18 тыс. т. К этим работам приступили в восьми районах области. Урожайность составляет более 450 ц/га. Всего в регионе необходимо убрать картофель с площади 4,5 тыс. га.

"В этом году виды на урожай овощей в регионе хорошие, валовый сбор ожидается выше, чем в прошлом. Этому способствовали проведенные качественно и в срок сельскохозяйственные работы. Бесспорно, большой вклад внесла погода, которая благоприятно повлияла на рост и созревание овощей", - подытожили в отделе растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.