В этом году на соцпособия по поддержке семей выделили почти Br3 млрд

Для материальной поддержки семей создана и стабильно функционирует система государственных соцпособий, на финансирование которых в этом году выделили почти Br3 млрд. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, приуроченной ко Дню матери и Дню отца, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Защита семьи и продвижение семейных ценностей - это приоритетная задача белорусской государственной политике. В Беларуси на поддержку материнства, отцовства и детства направлена вся система национального права от конституции до законодательства местных органов власти. "В этом году на функционирование системы государственных соцпособий по материальной поддержке семей было выделено почти Br3 млрд, из них только на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 лет планируется направить Br1,7 млрд. Пособиями охвачен каждый четвертый ребенок в стране", - отметил Валерий Ковальков.

По словам замминистра, самое значимое социальное пособие - выплата, получаемая родителями при рождении ребенка. При рождении первого ребенка государство выплачивает семье Br3,3 тыс., при появлении второго ребенка и последующих сумма пособия увеличивается. Сумма выплаты помогает обустроить быт новорожденного и создать ему комфортные условия. Предусмотрен также ряд ежемесячных пособий, которые выплачиваются семье с ребенком до 3 лет. "Я хочу обратить внимание, что несмотря на такой длительный период, пособия выплачиваются независимо от того, посещает ребенок детское дошкольное учреждение и выходит ли его мама на работу или нет. Единственное ограничение, если мама выходит на работу более чем на 50% рабочего времени, то выплата пособия ограничивается до 50%", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Хорошо зарекомендовала себя программа семейного капитала. Почти 119 тыс. многодетных семей Беларуси получили на личные счета средства семейного капитала, сумма которого на сегодня составляет почти Br26 тыс. "Было принято решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, и практически 50% многодетных семей уже воспользовались такой возможностью. Подавляющее большинство, это 84% семей, направили семейный капитал на улучшение жилищных условий, 7% - на получение образования, 9% - на медицинские услуги", - рассказал замминистра Валерий Ковальков.

Государство также оказало помощь родителям при подготовке детей в школу. На эти цели было выделено почти Br30 млн, из них Br23 млн пошли на выплату единовременной материальной помощи многодетным семьям. Помощь оказывалась как профсоюзными организациями, так и нанимателями по месту работу. "Отмечу, что для многодетных семей и семей с двумя детьми у нас предусмотрена возможность оказания адресной поддержки в виде ежемесячной и единовременной социальной выплаты. Если рождается двойня, семья также имеет право получить бесплатное питание на детей до 2 лет", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Государственная поддержка семьи бывает не только материальной. Семья имеет право и на определенные социальные гарантии. Например, если в семье рождается двойня, родители могут пользоваться бесплатными услугами няни 20 часов в неделю, если тройня - 40 часов в неделю. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид или сами родители являются инвалидами, семья также имеет право на услуги бесплатной няни.

Родителям, воспитывающим детей, предоставляется также ряд гарантий в области трудового законодательства. Среди них гарантия сохранения рабочего места, пока мать или отец находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, гарантия продления контракта нанимателем для матери или отца, вышедших из декретного отпуска, гарантия предоставления свободных дней отдыха. "В последнее время к нам обращались многодетные мамы для того, чтобы мы создали более гибкие условия предоставления свободного дня в неделю. На сегодня в проекте Трудового кодекса уже есть норма о том, что у многодетной семьи будет альтернатива: либо взять один свободный день в неделю, либо на один час сократить продолжительность рабочего времени, потому что не все наниматели готовы отпустить своего работника на целый день. Наша задача - найти очень тонкий баланс между работой, строительством карьеры и семейными обязанностями", - пояснил замминистра. Валерий Ковальков рассказал и об инициативе, которую Министерство труда и социальной защиты проводит совместно с Фондом поддержки ООН. "Мы объясняем нанимателю, как лучше выстроить взаимоотношения с работниками, которые имеют свои семейные обязанности, и найти баланс интересов между профессиональными и семейными качествами, между работой и домом. Если такой баланс найти удается, то, конечно, такие сотрудники приносят нанимателю гораздо больше пользы", - заключил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.