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В этом году «Могилевавтодор» отремонтировал почти 60 километров автодорог

mogilevnews 42 0

В этом году «Могилевавтодор» отремонтировал почти 60 километров автодорог

Предприятия «Могилевавтодора» максимально используют летний сезон для проведения ремонтных работ на автомагистралях. За текущий год дорожники уже успели выполнить работы по ремонту асфальтобетонных покрытий на 55,9 километра республиканских автодорог. В том числе, сообщили на предприятии, на 36,5 км выполнена укладка тонких слоев покрытия, на 5,4 км — поверхностная обработка, на 14 км — устройство защитных слоев по технологии «Сларри Сил» (с применением литой минерально-эмульсионной смеси).

Кроме того, продолжаются работы по текущему ремонту 7 мостовых сооружений, в том числе мостов через реки Проня (на 41 км автодороги Р-70), Днепр (на 31 км автодороги Р-123).

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