В Эквадоре зарегистрирован первый случай смерти от оспы обезьян
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Первый случай летального исхода у пациента с оспой обезьян, зарегистрирован в Эквадоре. Такую информацию сообщает РИА Новости, со ссылкой на Минздрав страны.
По информации ведомства, всего в стране насчитывается 10 случаев заболевания оспой обезьян. Первый случай был зафиксирован более месяца назад.
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