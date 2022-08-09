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В Эквадоре зарегистрирован первый случай смерти от оспы обезьян

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В Эквадоре зарегистрирован первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай летального исхода у пациента с оспой обезьян, зарегистрирован в Эквадоре. Такую информацию сообщает РИА Новости, со ссылкой на Минздрав страны.

По информации ведомства, всего в стране насчитывается 10 случаев заболевания оспой обезьян. Первый случай был зафиксирован более месяца назад.

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