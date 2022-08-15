В его руках от счастья ключ

Режиссер картины Леонид Нечаев нашел мальчишку на роль Буратино в… минском подземном переходе. «Смотрю, бежит бабушка с внуком. Под мышкой труба, в руках коньки, – вспоминал режиссер. – Представляюсь, приглашаю в кино сниматься, а она мне в ответ: «Милый! Какое кино? Видишь, бежим с музыки на фигурное катание!»

Дима Иосифов, сыгравший деревянного мальчишку, говорил, что сниматься не очень хотел. На съемках собрался блес­тящий актерский состав – Владимир Этуш, Ролан Быков, Рина Зеленая, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев, Владимир Басов. К каждому из них юные актеры относились по-разному.

На студии Диму попробовали сначала на роль Арлекино. Но стоило ему раздеться, все увидели, что тело у мальчика напоминает кукольное: только шарнирчиков не хватало. Так он и стал охотником за золотым ключиком. Для большей убедительности ему сбрили волосы и брови, а вместо них наклеивали бутафорские.

Отдельная история была с длинным носом. Делали его из пенопласта. При этом он должен был быть очень подвижным. В течение съемок нос Буратино меняли 45 раз. Все носы делал один-единственный мастер. Первый нос не совсем подходил, и постепенно его укорачивали под мимику актера. На то, чтобы приклеить нос, гример тратил 1,5 часа. Представляете, какой усидчивости должен быть артист?! «Если кто-нибудь из вас был внимательным, мог заметить, что в начале фильма у меня нос на 15 мм длиннее, чем в конце», – делился секретами Дмитрий.

«Быков иногда меня пугал: работая на результат, он никого не жалел, – вспоминал Иосифов. – Он доводил жену Елену Санаеву, которая играла лису Алису, до истерик. Она уже без сил падала, а он кричал: «Ты бездарная актрисулька!»

Впрочем, себе Быков тоже пощады не давал. Помните, когда кот Базилио съезжает на попе по ступенькам и говорит: «Пода-а-айте слепому коту на пропитание»? Эту сцену он сам придумал. Взял из автобуса съемочной группы сиденье, на нем и поехал. Разодрал его в пух и прах! Водитель, увидев это, полез в драку. Еле их разняли.

В папе Карло – Николае Гринько и Джузеппе – Катине-Ярцеве Буратино души не чаял, а Этуша – Барабаса не любил. Побаивался. Отыгрался на Владимире Абрамовиче во время сцены, когда Буратино сидит на сосне и бросает в Карабаса шишки. После этого Этуш жаловался режиссеру: «Какой злой мальчишка этот Димка. Он ведь не просто эту шишку бросает, он метит мне в голову. Обязательно попадает. Безобразник!»

Встречу Буратино с черепахой Тортилой снимали под Минском на специально выкопанном пруде. Дело было в нояб­ре, съемочная группа отчаянно мерзла. «Температура воздуха – плюс восемь, воды – плюс четыре, а я в тонкой курточке сижу на листе «кувшинки», который лежит на обычной надутой камере. В общем, пару раз перевернулся, – говорил бывший Буратино. – Всякий раз съемки останавливались, меня растирали спиртом. Девчонкам, изображавшим лягушек, приходилось еще хуже. Они регулярно бултыхались в воду, и в конце концов Тортила – Рина Зеленая заявила режиссеру: «Если еще раз будешь снимать дубль и заставишь детей лезть в холодную воду, сажусь в машину и уезжаю!»

Зеленая прилетела в Белоруссию на день – у нее накануне умерла единственная сестра. Была печальная, рассказывала грустные истории. По рекомендациям врачей ей надо было постоянно двигаться. Она опиралась на Иосифова, и они медленно гуляли вокруг пруда.

Девочку на роль Мальвины нашли совершенно случайно. Как-то ассистент режиссера ехала на поезде в Минск. Соседями по купе оказались мама с очень симпатичной маленькой девочкой. Танюше было всего 6 лет. В дороге, как и все девочки ее возраста, рассказывала стихи, пела песни, показывала сценки. При этом объявляла: «Выступает народная артистка народного танца Таня Проценко». Ассистентка ахнула. Вот так и получило юное создание приглашение на пробы. «Самым сложным было плакать при съемках. Например, когда я жалею Буратино, посаженного в темный чулан, – вспоминала Татьяна. – Мне и глицерин в глаза закапывали, и лук к глазам подносили. Толку не было. Все очень сердились. Особенно режиссер. Стал со мной очень строго разговаривать. От обиды я разрыдалась. Леонид Алексеевич взял камеру и закричал: «Снимаем!» А после угощал конфетами и успокаивал».

Именно когда Татьяну утвердили на роль Мальвины, у нее начали выпадать молочные зубы. Ждать, когда вырастут новые, времени не было. Поэтому пришлось ездить в поликлинику, вставлять фарфоровые протезы.

По признанию Татьяны, она стала знаменитой только через несколько лет. Когда к фильму пришла популярность. И пальцем на улице показывали, и влюб­ленные кавалеры под окнами ходили. Приходили тысячи писем со всего Советского Союза, в которых и в любви признавались, и дружбу предлагали.

Дублеров у юных актеров не было, все трюки, включая опасные, они выполняли сами.

Кувшин, в котором сидел Буратино, был огромный и тяжелый – он в него целиком влезал. Все боялись бросать – мало ли что, ребенок внутри! А снять надо было с первого дубля, кувшин единственный. Когда он раскололся, горловина повисла у юного актера на шее. На площадке все ахнули!

Отдельная история приключилась при съемках сцены, когда лиса и кот за ноги подвешивают Буратино к дереву. Мама Димы категорически не желала, чтобы сын болтался вниз головой. В конце концов ее обвели вокруг пальца. Нечаев позже вспоминал: «Я подозвал Димку и говорю: «Нужно что-то делать!» Он: «Понял!» И начинает ныть: «Есть хочу, не могу! Живот болит!» Пока мама ездила в магазин, мы подвесили Буратино».

В перерывах между съемками ребята играли в индейцев.

Таня Проценко была настоящей красавицей. Рома Столкарц – Пьеро ухаживал за ней не только по сценарию.

Ребятишки получали сто рублей в месяц. Буратино отдавал их родителям. «За девушками ухаживать не надо было, а мороженое мне и так покупали».

По словам режиссера, золотой ключик был самой ценной вещью – все очень хотели его украсть. Стащил его сам Нечаев. «В последний съемочный день после команды «Стоп! Снято!» я сунул его за пазуху и позже просто выкупил. У меня до сих пор хранится квитанция, в которой написано: «Получено от Нечаева за реквизит – ключ – 30 рублей».

У Булата Окуджавы долго не получались песни к фильму. Сроки поджимали. Отчаявшись, режиссер поехал в Дом отдыха писателей, где был бард. Снял соседний номер и принялся постоянно стучать Окуджаве в стенку. «Он тогда, наверное, возненавидел меня до смерти!» – вспоминал Нечаев. Через пару дней родилось знаменитое «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!»

Одну из песен для «Приключений Буратино» Леонид Нечаев попросил спеть Аллу Пугачеву, но та отказалась, заявив: «Боюсь, у меня ничего не получится». В результате песню исполнила Ирина Понаровская.

После выхода на экраны фильма Диму постоянно приглашали сниматься, а после школы он поступил на актерский факультет ВГИКа. Затем окончил режиссерское отделение кинофакультета Белорусской академии искусств, снялся в 15 фильмах, работал над проектами «Последний герой» и «Десять негритят», он режиссер двух серий «Убойной силы». Время от времени играет в сериалах и телевизионных фильмах. Женат на художнице по костюмам Наталье, у них трое детей: Андрей, Антон и Артем. Старший сын связал судьбу с миром кино, став оператором.

Судьба девочки с голубыми волосами сложилась неоднозначно. После роли Мальвины она получила тяжелую физическую травму, катаясь на велосипеде, и врачи запретили ей сниматься в кино. Таня выросла, поступила на киноведческий факультет ВГИКа и стала членом Международной федерации журналис­тов. О роли в «Буратино» Проценко никогда не говорила серьезно: «Когда училась во ВГИКе, однокурсники так критиковали мою Мальвину! Мне было смешно это слышать. Я-то в свои семь лет не воспринимала это как актерскую игру. Для меня это было погружением в настоящую сказку». После ВГИКа Татьяна поступила в Литинститут. Помимо работы редактором в журнале «Планета людей», пишет стихи и дублирует фильмы. Татьяна замужем за актером Алексеем Войтюком. Дочь от первого брака Анна собирается стать филологом. Сын Владимир снялся в кино в небольшой роли, у него уже приличный опыт в озвучивании фильмов.

Роль Пьеро для Столкарца стала единственной в кино. Несмотря на предложения участвовать в съемках, Роман отказался от актерского будущего и получил медицинское образование. В 1990 году он вместе с семьей переехал в Израиль, где работает врачом-педиатром. У Романа четверо детей. Он имеет звание майора Армии обороны Израиля. До сих пор поддерживает связь с Дмитрием Иоси­фовым и Татьяной Проценко.

На съемках Томас Аугустинас (Артемон) был влюблен в Таню Проценко. Он дарил ей подарки, пытался по-детски ухаживать, но девочка наотрез отказывалась обращать на него внимание и воспринимала только в качестве партнера по площадке. О его жизни мало что известно: в 1985 году его семья эмигрировала в Канаду, где Томас позже открыл собственный бизнес.



Самой загадочной персоной из списка актеров «Буратино» является Григорий Светлорусов (Арлекин). Роль в фильме стала для него единственной. Среди актеров фильма ходили слухи, что в 1989 году Григорий закончил Высшую школу КГБ и стал разведчиком. А вот в Минском зенитном училище утверждают, что Григорий, окончив его, работал в НИИ, а потом занялся бизнесом. На него было заведено дело в связи с мошенничеством, и он уехал в Украину. Получив статус беженца, эмигрировал в США. Там заинтересовался рекламой, а после открыл свое дело по продвижению фильмов на российском рынке.

Подготовила Ольга Хотько