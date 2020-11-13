В его картинах портрет Бобруйска

В художественном музее начала работу выставка «Бобруйск – души моей трепет» к 95-летию со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации, бобруйского живописца, талантливого литератора Абрама Рабкина.

– Нашему городу повезло, что есть такой художник, который написал портрет Бобруйска и вложил в него душу. Когда видишь большую коллекцию работ Абрама Рабкина, особенно ощущается его щемящая любовь к родному городу, в чем-то печаль, в чем-то светлая радость, связанная с самыми близкими людьми, семьей, друзьями, – заметила директор художественного музея Светлана Привалова.

На торжественном открытии среди почетных гостей присутствовала заместитель председателя Бобруйского гор­исполкома Виктория Омелюсик.

– Я с удовольствием всегда посещаю выставки именно бобруйских художников, потому что это дыхание нашего города, его история, его жизнь. Но эта экспозиция особенная: в ней переплетаются три даты – 95-летие художника, 75-­летие Победы и завершение трилогии Года малой родины. Я точно знаю, что каждая картина Абрама Рабкина шедевральна, – поделилась впечатлениями Виктория Анатольевна.

В новой экспозиции коллекция работ художника, которую его дочь Ольга передала в дар нашему городу. На полотнах отражены несколько основных тем: город детства, военная тематика, послевоенный Бобруйск в пейзажах и портретах, виды окрестностей городского поселка Стрешина, где Абрам Рабкин любил бывать в последние десятилетия жизни.

Его супруга-вдова Нина Королева много рассказала о жизни живописца, его чутком отношении к людям, родной земле, работе. Нина Михайловна с благодарностью отметила, что на выставке «щедро и богато представили творчест­во художника».

– Он был очень к себе строг, много работал. Бромочка всегда был занят. У нас оставалось немного времени для общения, и мы никак не могли наговориться. Он очень любил поэзию и читал наизусть тысячи строк. Так много знал о природе, каждый раз проникался ею, умел видеть красоту и гармонию, – с большой любовью и уважением рассказывает Нина Михайловна. – Абрам Исаакович удивительно создавал портреты. Они такие глубокие, содержательные. Чем больше я смотрю, тем больше узнаю об этом человеке. Картины не молчат, они дают огромную возможность диалога. Мне думается, что индивидуальность человеческая, которая так влекла Абрама Исааковича, передана во всех его портретах. Конечно же, по его работам можно очень много говорить о Бобруйске, о старых улочках, о жителях. Постепенно учишься видеть, чувствовать, восхищаться великим живописным искусством и ценить его. Так хочется это все донести до молодых, чтобы связь поколений не прерывалась.

Бобруйчане впервые увидят одну из наиболее известных работ Абрама Рабкина на военную тему – «9 Мая. Белорусская семья», предоставленную на время выставки из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. На ней изображена партизанская семья Петрушенко из деревни Черницы. С этими людьми, много перенесшими в годы войны, Абрам Исаакович дружил, общался, жил у них, пока работал над полотном. Рядом с картиной разместились авторские эскизы, передающие творческий поиск художника. Посетителям выставки также предлагают посмотреть видеопрезентацию «Абрам Рабкин: судьба, опаленная войной».

Сотрудники музея больше года готовились к открытию юбилейной экспозиции, обновили и провели реставрацию рам.

– При жизни Абрам Исаакович очень трепетно относился к оформлению своих работ, которое играет огромную роль для конечного восприятия. И мы понимали, что нарушить его вкус не имеем права, поэтому подошли к оформлению очень деликатно, чтобы вся коллекция представляла единый завершенный стиль, – рассказала Светлана Привалова.

Выставка «Бобруйск – души моей трепет» будет работать до 24 января 2021 года.

Маргарита Бушуева. Фото Александра Анташкевича.