В Египте планируют открыть два новых туристических города

Власти Египта в ближайшие несколько месяцев планируют открыть два новых туристических города. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - рассказал глава Минтуризма Египта.

Министр напомнил, что помимо популярных курортов, в Египте есть много известных туристических городов, которые также принимают большое количество путешественников. "Помимо этого у нас есть очень известные туристические города: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба, Сафага, которые тоже принимают очень большое количество туристов. В наших планах связать все эти туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами. Наша главная цель - предоставить туристам возможность посетить все эти города неоднократно", - заявил Халед аль-Анани.

Глава Минтуризма убежден, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится. Он подчеркнул, что власти Египта продолжат оказывать поддержку самолетам, которые прилетают из других государств.