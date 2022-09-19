В Думановщине Бобруйского района в честь Дня народного единства открыли памятный знак

В Думановщине Бобруйского района в честь Дня народного единства откроют памятный знак – огромный камень-валун с табличкой, на которой рассказывается о событиях 1939 года, проходивших на территории деревни. Подразделения 8-й Минской Краснознаменной стрелковой дивизии свою освободительную миссию начали из лагеря "Большевик" вблизи Бобруйска. Их путь пролегал в том числе через деревню Думановщина Химовского сельсовета.

В подготовительных работах участвовали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, представители районной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, Бобруйского лесхоза и учащиеся Химовской школы. Вокруг камня-валуна высадили туи, можжевельник, снежноягодник, сделали площадку и дорожку.