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Культура

В Думановщине Бобруйского района в честь Дня народного единства открыли памятный знак

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В Думановщине Бобруйского района в честь Дня народного единства открыли памятный знак
В Думановщине Бобруйского района в честь Дня народного единства откроют памятный знак – огромный камень-валун с табличкой, на которой рассказывается о событиях 1939 года, проходивших на территории деревни. Подразделения 8-й Минской Краснознаменной стрелковой дивизии свою освободительную миссию начали из лагеря "Большевик" вблизи Бобруйска. Их путь пролегал в том числе через деревню Думановщина Химовского сельсовета.
В подготовительных работах участвовали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, представители районной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, Бобруйского лесхоза и учащиеся Химовской школы. Вокруг камня-валуна высадили туи, можжевельник, снежноягодник, сделали площадку и дорожку.
СБ, фото "Трыбуна працы"
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