В “Дудутках” пройдет XII Международный фестиваль средневековой культуры “Наш Грюнвальд”

XII Международный фестиваль средневековой культуры "Наш Грюнвальд" пройдет на территории музейного комплекса "Дудутки" 24 и 25 июля, сообщают организаторы мероприятия.

"По традиции фестиваль будет посвящен военной и светской культуре, обычаям наших предков. Главным событием мероприятия станет военно-историческая реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников - Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В театрализованной реконструкции эпизода Грюнвальдской битвы будут воссозданы тактические перемещения войск, в боях примут участие артиллерия, осадные машины, конница, будут построены оборонительные сооружения", - рассказали организаторы.

Участниками фестиваля станут около 400 представителей клубов военно-исторической реконструкции. На протяжении двух дней на площадке музея будут проходить рыцарские бои в пешем строю в формате "щит - меч", массовые сражения со штурмом замка, битвой на мосту, конный турнир, а также турниры алебардистов и копейщиков, лучников и рыцарских отрядов.

Кроме этого, на мероприятии организуют концертную программу с выступлениями фолк- и рок-коллективов из Беларуси - Pawa, Nevrida, Yann Zhanchak, "Стокс", Aquamorta. Также на сцене появится легендарная российская группа "Мельница".

Выступления уличных театров и средневековые игры также пройдут во время фестиваля. Желающие смогут обучиться стрельбе из лука, арбалета, принять участие в мастер-классе по фехтованию, посетить средневековую пыточную, а также преодолеть рыцарскую полосу препятствий и принять участие в игре горцев. Помимо этого, на площадке музея организуют мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, ярмарку "Город мастеров". Здесь будут действовать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные.