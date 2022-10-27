В ДТП в Глусском районе пострадали водитель и пассажирка

В Глусском районе нетрезвый водитель и его пассажирка оказались в больнице. ДТП произошло 26 октября около 12.20 вблизи агрогородка Катка.

Как сообщили в УВД облисполкома, 57-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением, иномарка съехала в кювет, где врезалась в дерево.

Мужчина и его 50-летняя пассажирка госпитализированы. Освидетельствование водителя показало наличие 1.5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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