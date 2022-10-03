В ДТП в Бобруйске погибла женщина
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В Бобруйске в результате ДТП погибла пассажирка. Авария случилась 2 октября около 13.00 на 3-м км автодороги "Могилев-Бобруйск".
Как сообщили в УВД облисполкома, 35-летняя водитель автомобиля Ford не справилась с управлением, в результате чего произошёл боковой занос.
- Машина оказалась на встречной полосе движения и совершила столкновение с автомобилем Dacia, который двигался навстречу. В результате ДТП пассажирка Ford, 77-летняя местная жительница, от полученных травм скончалась на месте. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности и находилась на заднем сиденье, - отметили в ведомстве.
28-летнему водителю автомобиля Dacia оказана медицинская помощь.
По материалам mogilevnews.by.
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