В ДТП в Бобруйске погибла женщина

В Бобруйске в результате ДТП погибла пассажирка. Авария случилась 2 октября около 13.00 на 3-м км автодороги "Могилев-Бобруйск".

Как сообщили в УВД облисполкома, 35-летняя водитель автомобиля Ford не справилась с управлением, в результате чего произошёл боковой занос.

- Машина оказалась на встречной полосе движения и совершила столкновение с автомобилем Dacia, который двигался навстречу. В результате ДТП пассажирка Ford, 77-летняя местная жительница, от полученных травм скончалась на месте. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности и находилась на заднем сиденье, - отметили в ведомстве.

28-летнему водителю автомобиля Dacia оказана медицинская помощь.

По материалам mogilevnews.by.