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В Дрибинском районе подросток угнал автомобиль

belta.by 21 0

В Дрибинском районе подросток угнал автомобиль

В Дрибинском районе 15-летний подросток угнал автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

17 октября в Дрибинский РОВД с сообщением о пропаже авто обратился житель района. Он пояснил, что ночью в агрогородке Трилесино был угнан его автомобиль Audi, а утром он обнаружил его недалеко от дома с механическими повреждениями. "На следующий день оперативники уголовного розыска установили, что к угону причастен 15-летний местный житель. Около полуночи он совершил угон: автомобиль был открыт, а ключ находился в замке зажигания", - отметили в УВД.

Проехав чуть более 200 м, молодой человек не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. После чего бросил автомобиль и поспешил домой. В ДТП он не пострадал.

Фото УВД Могилевского облисполкома

По факту угона следователями возбуждено уголовное дело. В соответствии с нормами законодательства уголовная ответственность за угон транспортного средства наступает с 14 лет.

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