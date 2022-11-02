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Фотофакт

В Дрибинском районе лошадь упала в смотровую яму гаража

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В Дрибинском районе лошадь упала в смотровую яму гаража

В Дрибинском районе лошадь упала в смотровую яму гаража.

Как сообщили в МЧС, днем 1 ноября спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению лошади из ямы строящегося гаража в д.Корзеево.

- Спасателей вызвал хозяин животного, - рассказали в ведомстве. - Выяснилось, что в смотровую яму гаража глубиной 1,5 м упала лошадь. Деревянная крышка приямка проломалась под тяжестью животного.
Работники МЧС разобрали переднюю стенку смотровой ямы и с помощью пожарных рукавов извлекли животное.

Лошадь не пострадала.

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