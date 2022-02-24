В домашнем товарищеском матче, футболисты «Белшины», уступили футбольному клубу «Днепр» со счетом 1:2
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Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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