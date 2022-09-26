В Доманова горела баня

24 сентября в 18.03 местная жительница сообщила спасателям о горящей бане в поселке Доманова Вишневского с/совета Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось задымление в чердачном помещении бани. Хозяйка находилась на месте. Баня одноэтажная, деревянная, электрифицирована, к бане пристроен дровяник.

Спасатели вовремя успели на помощь, не позволив пламени разгуляться. В результате пожара обуглена стена, частично потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: Не перекаливайте печи! Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, использовать для топки дрова, длинна которых превышает размеры топки.

Нельзя сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1, 25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и др.горючие вещества и материалы.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать!