В дни мартовских праздников по БЖД будут курсировать более 40 дополнительных поездов

Для повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения доставки пассажиров Белорусская железная дорога назначила внутри республики 42 дополнительных поезда на мартовские праздники, а также увеличила количество мест для проезда пассажиров в поездах регулярного сообщения. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

С 4 по 10 марта дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Гродно, Минск - Витебск, Минск - Брест, Минск - Могилев, Минск - Пинск, Минск - Коммунары, Брест - Гомель, Кричев - Орша (Гродно).

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на праздничный день 8 марта.

Уже сегодня на праздничные дни на поезда с нумерованными местами Белорусской железной дорогой реализовано более 32 тыс. проездных документов.

Более подробную информацию о времени отправления данных поездов, стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.