В детском саду №30 прошел праздник безопасности

В детском саду №30 Бобруйска прошел праздник безопасности с участием работников МЧС.

Средние и старшие группы вместе с воспитателями устроили настоящий спектакль по правилам безопасного поведения, где ребята играли, танцевали, изображали огоньки и спасателей. Работник Бобруйского горрайотдела по ЧС Владимир Бутко также поучаствовал в мероприятии, напомнил ребятам, как звонить в МЧС, что говорить при этом, рассказал, что играть с огнем опасно. Также спасатель напомнил о пожарной безопасности в быту и на работе персоналу учреждения, в добавок рассказав, как пользоваться первичными средства пожаротушения.