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Референдум 2022

В Детской школе искусств №1 обсудили изменения в Конституцию

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В Детской школе искусств №1 обсудили изменения в Конституцию

В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Сегодня с трудовым коллективом детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого встретились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов Наталья Русинович.

Ирина Николаевна особое внимание уделила важности сохранения традиционных семейных ценностей, а также подробно остановилась на новом разделе Конституции, посвященный полномочиям всебелорусского народного собрания.

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