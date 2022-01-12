В Детской школе искусств №1 обсудили изменения в Конституцию
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В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
Сегодня с трудовым коллективом детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого встретились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов Наталья Русинович.
Ирина Николаевна особое внимание уделила важности сохранения традиционных семейных ценностей, а также подробно остановилась на новом разделе Конституции, посвященный полномочиям всебелорусского народного собрания.
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