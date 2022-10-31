В Детской школе искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого обсудили законопроект о ВНС

31 октября председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер встретилась с коллективом государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска».

Рассказав о правовом статусе, компетенции, порядке формирования, правах и обязанностях делегатов, принципах и организационных основах деятельности ВНС, Людмила Григорьевна отметила, что Федерация профсоюзов Беларуси будет выдвигать делегатов из своего профактива, тем самым принимая непосредственное участие в формировании Всебелорусского народного собрания.

Виктор ЧАБАН, фото автора.