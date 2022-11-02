В детской школе искусств №2 им. В.В.Оловникова прошла диалоговая площадка

Диалоговая площадка по обсуждению законопроекта о Всебелорусском народном собрании состоялась 2 ноября. В ней приняли участие руководство и члены Могилевской областной и Бобруйской городской организаций Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

– Мы знаем, что у восточных славян существовала такая форма народовластия, как вече. И это присутствует в белорусском менталитете – сообща решать жизненно важные вопросы. В нашем медийном пространстве люди на местах должны в открытом диалоге воспринимать все новшества и высказывать свои предложения и пожелания. Тогда идет действительно народовластие, обмен мнениями, – отметил Алексей Прудников, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Напомним, что при обсуждении законопроекта о ВНС в трудовых коллективах озвучиваются вопросы и вносятся конкретные предложения. Активное участие в работе по обсуждению проектов принимают и профсоюзные организации.

– Сегодня в рамках обсуждения решается наше будущее, потому что ВНС – законодательный орган, который будет представлять все общество Республики Беларусь, и очень почетно, что основную роль в этом будут играть профсоюзы. Мы тоже хотим внести достойный вклад в этот законопроект, – подчеркнула Ольга Башмакова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Отметим, что 2 ноября завершается общественное обсуждение проектов законов «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь». Документы вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно еще высказать сегодня.

Людмила Любимцева. Фото Александра Анташкевича