В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли предприятия Бобруйска

Более Br1,8 млрд поступило за 2022 год в консолидированный бюджет Могилевской области. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

По сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 13,5%, или на Br215,6 млн в фактическом исчислении. Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог - 38,1%, или почти Br690 млн, налог на добавленную стоимость - 17,8% (около Br322 млн), налог на прибыль - 12,4% (Br224,4 млн). Объемы платежей по налогу на недвижимость составили 4,4% (Br79,2 млн), налогу при упрощенной системе налогообложения - 3,6% (Br64,9 млн).

"Государственные организации внесли в казну 56,9%, негосударственные - 34%, - уточнили в пресс-центре. - На долю индивидуальных предпринимателей пришлось 4,8%, физлиц - 4,3%. Почти половину доходов (46,9%) обеспечили бюджету области плательщики Могилева. Плательщики из Бобруйска внесли 19,7%. Среди районов в пятерке лидеров Климовичский (4,7%), Осиповичский (4,2%), Могилевский (3%), Кричевский (2,6%) и Быховский (2%)".

В формировании регионального бюджета участвовали 632,2 тыс. плательщиков, в том числе 15,6 тыс. организаций, 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 590,5 тыс. физических лиц.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", ООО "Кронохем", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, Могилевский филиал РУП "Белтелеком", ОАО "Белшина", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт". Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.