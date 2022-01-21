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Происшествия

В деревне Воротынь Бобруйского района горел сарай

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В деревне Воротынь Бобруйского района горел сарай

20 января в 12.28  поступило сообщение спасателям о пожаре хозяйственной постройки в деревне Воротынь Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли сарая. Спасатели справились со стихией, не дав пламени распространиться на соседние строения.

В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в сарае. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам  101 или 112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС

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